Организацию дорожного движения возложили на местные власти: что изменится?

Минтранс передал полномочия по организации дорожного движения местным властям

Госдума рассматривает законопроект о совершенствовании организации дорожного движения. Согласно документу, полномочия по определению порядка разработки, согласования и утверждения документации по организации дорожного движения переданы от Минтранса региональным властям. Это позволит учитывать специфику регионов. В городах станет обязательной организация в достаточном количестве парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей.

При этом комплексные схемы должны соответствовать всем нормам противопожарной, транспортной и экологической безопасности. Законопроект принят во втором чтении. В случае принятия, нормы вступят в силу с 1 марта 2025 года. Инициативу комментирует эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Пëтр Шкуматов:

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

— Если взглянуть на этот законопроект, то в целом все выглядит понятно и грамотно изложено. Однако есть один нюанс. Он заключается в том, что все схемы организации дорожного движения в этой концепции разрабатываются и утверждаются чиновниками, а автомобилисты не принимают участия в их разработке. Водителей просто ставят перед фактом: здесь будет так, и всё.

Многие комплексные схемы организации дорожного движения приводят к значительной локальной социальной напряженности. Например, ликвидируются парковочные места, появляются странные решения в части организации движения, которые не устраивают местных жителей. Устанавливаются знаки ограничения скорости 40 км/ч, снабженные камерами, что создаёт так называемые ловушки. Эта ситуация возникает из-за запрограммированного в законе отсутствия обратной связи хотя бы в виде электронных общественных слушаний. Хотя бы на районном уровне. Водителей просто ставят перед фактом.

Это совершенно неправильно. Водители и автомобилисты должны участвовать в процессе согласования комплексных схем организации движения. Не должно быть так, что какой-то чиновник, который, возможно, никогда не был в этом районе, утверждает схемы организации движения, создавая неудобства для тысяч автомобилистов, лишая их, например, парковочных мест. Причем это происходит не по злому умыслу, а именно из-за отсутствия обратной связи.

В целом этот законопроект носит технический характер, передавая полномочия по проектированию дорог на местный уровень. Однако по-прежнему из этой формулы исключены те, для кого эти проекты и создаются — автомобилисты.