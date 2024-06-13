На Кубани в массовой аварии по дороге к морю два человека погибли и двое ранены
ДТП с участием четырех машин произошло во вторник под городом Горячий Ключ на федеральной автодороге М-4 «Дон». По предварительной информации, сегодня в 16 часов на 1405-м километре ведущей к Черному морю федеральной трассе водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и допустил попутное столкновение с легковым Renault (именно в этот момент водитель иномарки собирался повернуть налево), а также боковое столкновение с ГАЗелью.
Затем от удара иномарку отбросило на двигавшийся по встречке легковой автомобиль Toyota.
Водитель и пассажир Renault скончались на месте ДТП, водитель и пассажир Toyota были госпитализированы с тяжелыми травмами.
Проводится проверка.
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Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю