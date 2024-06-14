Немецкий бренд заинтриговал поклонников анонсом абсолютно новой мощной модели
Подразделение BMW M анонсировало премьеру новой загадочной модели, дебют которой состоится 15 августа в рамках автомобильной недели в американском Монтерее, штат Калифорния. Это мероприятие имеет статус одного из самых престижных в автомобильном мире.
Всех подробностей относительно новинки в компании не раскрывают, даже название автомобиля засекречено. Отмечается только, что это будет «мощная глава в истории М».
Производитель охарактеризовал премьеру своего нового автомобиля как «очень особенный сюрприз, который поклонники бренда точно не захотят пропустить». В экспертном сообществе предположили, что речь идет о следующем поколении легендарной модели M5, ее появление частично анонсировали ранее.
Предстоящая премьера окутана завесой тайны, известно, что в подразделении BMW M ведут разработки целого ряда новых автомобилей, включая M2 CS, M3 CS Touring, а также прототипа «заряженной» версии i4 с четырьмя электромоторами. Не исключено, что публике представят концептуальный автомобиль, тем более, что фестиваль в Пеббл-Бич всегда был традиционной площадкой для таких премьер.
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Источник: carscoops.com