С больной спиной нельзя за руль — объясняем почему и рассказываем, что делать

Водителям назвали причины боли в спине, способы профилактики и лечения

Лечебная физкультура, плавание и массаж в целях профилактики помогут водителям избежать болевых ощущений в спине, но при регулярных болях нужно обратиться за помощью к медикам. Об этом рассказал врач-ортопед, вертебролог Сергей Макаров.

Спина может болеть по разным причинам, но самая очевидная – заболевание опорно-двигательного аппарата. И в этом случае помогут только врачи, специальные корсеты и медицинский массаж. Спина может болеть из-за неправильной посадки за рулем, например, позиция водителя полулежа не только вредна для спины – она небезопасна при управлении автомобилем.

За рулем нужно держать спину ровно, ноги под небольшим углом, до руля не тянемся – это положение наиболее оптимально, и после долгой дороги в спине не будет дискомфорта. Причиной боли в спине могут быть и неудобные кресла, поэтому при покупке автомобиля стоит обратить внимание и на эргономику тоже. От этого напрямую зависит комфорт и безопасность.

Если дорога долгая, рекомендуется делать небольшие остановки, чтобы размяться, как следует потянуться и отдохнуть. Было бы неплохо установить в автомобиле специальное ортопедическое кресло, за переустановку штатного кресла придется заплатить, но ваша спина скажет вам спасибо.

В современных автомобилях предусмотрена функция массажа, которой обязательно нужно пользоваться, даже небольшая разминка поможет избежать боли в спине.

По словам врача-ортопеда Сергея Макарова, водители, особенно профессиональные, находятся в зоне риска по болям в спине.

«Человек едет в одной позе, не меняет ее, не разминается и не делает гимнастику. Конечно, позвоночник будет страдать, мышцы затекают, нарушается обмен суставной жидкости. Все это и способствует болям в спине», – объясняет специалист.

Если спина не перестает болеть даже после обезболивающих препаратов – нужно идти к врачу, самолечение в данном случае опасно. В целях профилактики по возможности нужно каждые полчаса выходить из машины и разминаться, водителям помоложе – один раз в 1,5-2 часа. Кроме того, нужно делать легкие упражнения из комплекса ЛФК, хотя бы в течение 10 минут. Плавание в бассейне, и два раза в год курс массажа тоже будут хорошей профилактикой от болей в спине, подытожил Макаров.

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Источник: auto.mail.ru