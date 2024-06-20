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С 1 октября начнут готовить водителей мотовездеходов

ДОСААФ начнет обучение водителей мотовездеходов по заявке Минобороны

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России откроет с 1 октября подготовку водителей мотовездеходов по заявке Минобороны России. Об этом сообщил председатель ДОСААФ генерал армии Александр Дворников.

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Сейчас рассматривается возможность значительно увеличить количество подготовленных граждан по военно-учетным специальностям (ВУС) для Вооруженных Сил. В связи с этим с 1 октября ДОСААФ начнет обучение по двум новым ВУС: «оператор беспилотных летательных аппаратов» и «водитель транспортного средства категории А1» (мотовездеход).

Курсы будут проводиться на базе двух образовательных организаций ДОСААФ в Москве. С осени прошлого года ДОСААФ возобновило обучение механиков-водителей многоцелевого тягача легкобронированного (МТ-ЛБ). До конца этого года планируется подготовить около 500 таких специалистов.

В целом, 467 образовательных организаций ДОСААФ по всей стране участвуют в подготовке граждан по заявке Минобороны.

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Эти усилия направлены на значительное увеличение количества подготовленных специалистов, чтобы удовлетворить потребности воинских частей.

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Источник: «Красная звезда»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
Количество просмотров 1
20.06.2024
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
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