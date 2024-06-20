С 1 октября начнут готовить водителей мотовездеходов

ДОСААФ начнет обучение водителей мотовездеходов по заявке Минобороны

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России откроет с 1 октября подготовку водителей мотовездеходов по заявке Минобороны России. Об этом сообщил председатель ДОСААФ генерал армии Александр Дворников.

Сейчас рассматривается возможность значительно увеличить количество подготовленных граждан по военно-учетным специальностям (ВУС) для Вооруженных Сил. В связи с этим с 1 октября ДОСААФ начнет обучение по двум новым ВУС: «оператор беспилотных летательных аппаратов» и «водитель транспортного средства категории А1» (мотовездеход).

Курсы будут проводиться на базе двух образовательных организаций ДОСААФ в Москве. С осени прошлого года ДОСААФ возобновило обучение механиков-водителей многоцелевого тягача легкобронированного (МТ-ЛБ). До конца этого года планируется подготовить около 500 таких специалистов.

В целом, 467 образовательных организаций ДОСААФ по всей стране участвуют в подготовке граждан по заявке Минобороны.

Эти усилия направлены на значительное увеличение количества подготовленных специалистов, чтобы удовлетворить потребности воинских частей.

На прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме показали бронеавтомобиль «Спартак». Многоцелевой броневик применяют для транспортировки, обеспечения безопасности людей и грузов, а также для буксирования прицепов.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Красная звезда»