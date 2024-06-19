В России открылся прием заказов на самый дорогой Tank

В России стартовали продажи внедорожника Tank 500 Blacktrail

Внедорожник изменился внешне, также он получил более мощный двигатель и дополнительный бензобак. Цена на Tank 500 в исполнении Blacktrail составила 7 699 000 рублей, что делает новинку самым дорогим Tank 500 в линейке.

У автомобиля чёрные решетка радиатора, колесные диски, кофр запасного колеса и пластиковые накладки на бампере и красные тормозные суппорты.

Tank 500 Blacktrail

Дополнительный топливный бак объёмом 53 литра находится под полом багажника. Объём основного бака равен 80 литрам. Заявленный запас хода на одной заправке составляет 1100 км.

Отдача 3-литрового V6 увеличена до 354 л.с. (500 Нм), он агрегатирован 9-ступенчатой АКП. По умолчанию Tank 500 Blacktrail оснащен системой полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов.

Tank 500 Blacktrail

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

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Источник: Autonews