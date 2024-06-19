В России открылся прием заказов на самый дорогой Tank
Внедорожник изменился внешне, также он получил более мощный двигатель и дополнительный бензобак. Цена на Tank 500 в исполнении Blacktrail составила 7 699 000 рублей, что делает новинку самым дорогим Tank 500 в линейке.
У автомобиля чёрные решетка радиатора, колесные диски, кофр запасного колеса и пластиковые накладки на бампере и красные тормозные суппорты.
Дополнительный топливный бак объёмом 53 литра находится под полом багажника. Объём основного бака равен 80 литрам. Заявленный запас хода на одной заправке составляет 1100 км.
Отдача 3-литрового V6 увеличена до 354 л.с. (500 Нм), он агрегатирован 9-ступенчатой АКП. По умолчанию Tank 500 Blacktrail оснащен системой полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов.
Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.
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Источник: Autonews