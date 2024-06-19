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В России открылся прием заказов на самый дорогой Tank

В России стартовали продажи внедорожника Tank 500 Blacktrail

Внедорожник изменился внешне, также он получил более мощный двигатель и дополнительный бензобак. Цена на Tank 500 в исполнении Blacktrail составила 7 699 000 рублей, что делает новинку самым дорогим Tank 500 в линейке.

У автомобиля чёрные решетка радиатора, колесные диски, кофр запасного колеса и пластиковые накладки на бампере и красные тормозные суппорты.

Tank 500 Blacktrail
Tank 500 Blacktrail

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Дополнительный топливный бак объёмом 53 литра находится под полом багажника. Объём основного бака равен 80 литрам. Заявленный запас хода на одной заправке составляет 1100 км.

Отдача 3-литрового V6 увеличена до 354 л.с. (500 Нм), он агрегатирован 9-ступенчатой АКП. По умолчанию Tank 500 Blacktrail оснащен системой полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов.

Tank 500 Blacktrail
Tank 500 Blacktrail

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Tank
Количество просмотров 1
19.06.2024
Фото:Tank
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