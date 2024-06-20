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Не ржавый кузов, надежная ходовая, неприхотливый движок – седан за 250 тысяч

«За рулем» рассказал, как купить надежный седан Kia Spectra за 250 тысяч рублей

Даже за четверть миллиона можно найти относительно надежный и крепкий автомобиль, считает эксперт «За рулем» Александр Виноградов. Он выбрал четыре модели, которые можно купить за 250 тысяч рублей и не пожалеть – если отдавать себе отчет в том, что автомобиль будет весьма немолодым, и быть готовым не экономить на запчастях и материалах.

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Kia Spectra
Kia Spectra

По мнению эксперта, одна из таких машин, способных ответить на вашу заботу и ласку вполне безбедной эксплуатацией – это Kia Spectra. За искомую сумму можно отыскать приличный экземпляр середины 2000-х.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Самый популярный двигатель – это SD6 объемом 1,6 литра. В целом агрегат получился весьма надежным. К недостаткам можно отнести шумную работу гидрокомпенсаторов, а также малый ресурс высоковольтных проводов, свечей и катушек зажигания.

Большая часть машин – с механической коробкой передач. Но именно она уступает в надежности автомату и порой требует переборки уже после 180-200 тысяч км. В ходовой части меньше всего ходят шаровые опоры – около 60-70 тысяч км. Вдвое дольше служат сайлентблоки передних рычагов и рулевая рейка.

Покупка Kia Spectra, советы от эксперта «За рулем»:

  • Из-за забитых водостоков под лобовым стеклом в салоне появляется вода – обязательно проверьте состояние ковриков.
  • К ржавчине кузов не склонен, но сколы и царапины появляются быстро – краска очень тонкая.
Kia Spectra
Kia Spectra

А какие еще модели недорогие модели относительно надежны даже спустя 20-25 лет? Изучаем полный список!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
20.06.2024
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