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Похоже, в Белоруссии тоже запретят поставки Zeekr

Вслед за Россией Zeekr запретил поставки автомобилей и в Республику Беларусь

В последнее время распространилась информация о запрете со стороны компании Zeekr (входит в состав Geely) на экспорт электромобилей в Россию.

В Geely и Zeekr комментировать это не стали, но, якобы, некоторые дилеры получили соответствующее предписание от компании.

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Считалось, что поставки могут пойти обходными путями через Белоруссию, но:

«…судя по всему, запрет на ввоз Zeekr «по-серому» коснется не только российских пригонщиков, но и белорусских. В компании Westmotors рассказали: им тоже пришло уведомление от китайских партнеров: с первого июля покупка и доставка электрокаров премиального бренда в Беларусь по параллельному импорту станут невозможны», – пишет белорусский Onliner Auto.

Что будет дальше – пока неизвестно. Кто может, тот сейчас закупает то, что доступно. После первого июля ситуация прояснится: возможно, появятся альтернативные пути покупки и доставки. Хотя может оказаться, что запрет это просто пиар-ход.

Белоруссия увеличила закупки Zeekr с русифицированной мультимедиа

Как и в случае с поставками в Россию, Zeekr грозится отключить мультимедиа в «белорусских» автомобилях, которые произведены после запрета.

Угроза серьезная: в китайских авто на мультимедиа завязана работа многих систем, таких как подогрев сидений или климат-контроль.

Ранее «За рулем» писал, что самой очевидной причиной такого шага стала расширяющаяся экспансия китайской марки на зарубежные рынки. В Zeekr опасаются (и не без оснований), что поставки в Россию могут стать поводом вторичных санкций для компании.

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Источник: ТГ/Onliner Auto

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 356
21.06.2024
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