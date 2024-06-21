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Знакомый популярный «японец» с АКП снова появился в России по приятной цене

Дилеры привезли в Россию новые Nissan Qashqai по цене от 2,56 млн рублей

Компактный кроссовер Nissan Qashqai вернулся в РФ по параллельным каналам. Цены на этот автомобиль второго поколения стартуют сейчас от 2 560 000 рублей.

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За 2 560 000 – 2 600 000 рублей несколько Qashqai китайской сборки продают в Москве и Владивостоке. Уточняется, что в столице продают вариант с базовым 115-сильным турбомотором 1.2 в паре с 6-ступенчатой МКП, а во Владивостоке во столько обойдется вариант с 2,0-литровым 144-сильным атмосферником и вариатором.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

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Кроссоверы с турбомотором и вариатором стоят в российской столице от 2 660 000 рублей, а за машину с более мощным атмосферным двигателем и той же коробкой передач в Москве придется отдать минимум 3 100 000 рублей.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 9155
21.06.2024
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.

+12