Знакомый популярный «японец» с АКП снова появился в России по приятной цене

Дилеры привезли в Россию новые Nissan Qashqai по цене от 2,56 млн рублей

Компактный кроссовер Nissan Qashqai вернулся в РФ по параллельным каналам. Цены на этот автомобиль второго поколения стартуют сейчас от 2 560 000 рублей.

За 2 560 000 – 2 600 000 рублей несколько Qashqai китайской сборки продают в Москве и Владивостоке. Уточняется, что в столице продают вариант с базовым 115-сильным турбомотором 1.2 в паре с 6-ступенчатой МКП, а во Владивостоке во столько обойдется вариант с 2,0-литровым 144-сильным атмосферником и вариатором.

Nissan Qashqai

Кроссоверы с турбомотором и вариатором стоят в российской столице от 2 660 000 рублей, а за машину с более мощным атмосферным двигателем и той же коробкой передач в Москве придется отдать минимум 3 100 000 рублей.

Nissan Qashqai

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Источник: «Автоновости дня»