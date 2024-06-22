Надежный семейный «японец» получил новую версию и доступен во множестве комплектаций

GAC Toyota вывел на домашний китайский рынок кроссовер Toyota Venza 2024

На китайском рынке дебютировала обновленная Toyota Venza 2024. Новая модель, созданная в рамках совместного предприятия GAC Toyota, предлагает покупателям сразу 10 различных комплектаций, с разделением на две половины – бензиновые и гибридные.

Бензиновые версии имеют 2.0-литровый атмосферный двигатель мощностью 171 л. с., работающий в паре с вариатором. Гибридные оснащены 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 178 л. с. и электромотором мощностью 119 л. с., что в сумме составляет 297 л. с. В пару к двигателю идет электромеханический вариатор e-CVT.

Toyota Venza 2024

Из десяти предлагаемых комплектаций только одна – самая дорогая – оснащена полным приводом. Остальные комплектации доступны только с передним приводом.

Ключевое отличие Venza 2024 от предшественника – новая мультимедийная система, построенная на основе процессора Qualcomm Snapdragon 8155. Эта же платформа используется в информационно-развлекательных системах Toyota Avalon и Toyota Highlander. Переход на Snapdragon 8155 позволил сделать интерфейс более отзывчивым, улучшить распознавание голосовых команд и взаимодействие с мобильными устройствами.

Интерьер Toyota Venza 2024

Внешний вид Toyota Venza 2024 получил минимальные обновления, сохранив узнаваемый стиль. Дизайнеры лишь слегка изменили решетку радиатора, фары и бампер.

Цены на Venza 2024 варьируются от 29,5 до 41,4 тысяч долларов США. При этом, покупатели, оформившие заказ в первые дни продаж, могут воспользоваться бонусом в размере 25 тыс. юаней (около 3,4 тысяч долларов США).

Двигатель Toyota Venza 2024

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Источник: Autohome