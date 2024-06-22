Траты россиян на новые автомобили продолжают падать: в чем причина?

«Автостат»: за май 2024 года жители РФ купили машин на 366,1 миллиарда рублей

Спрос на новые автомобили в России падает второй месяц подряд: в мае 2024 года россияне потратили на них 366,1 миллиарда рублей, что на 15,1% меньше, чем в апреле.

Падение спроса коснулось в первую очередь дорогих машин. Доля «премиума» снизилась на 30% до 11,1 тысячи автомобилей. Траты на них сократились на 36,2% до 83 миллиардов рублей.

В то же время доля массовых машин выросла с 69,9% до 77,3%. Однако, несмотря на рост доли, продажи и расходы на них упали на 6% до 283,1 миллиарда рублей.

Среди популярных марок лидируют китайские: на их покупку ушло 238,2 миллиарда рублей (на 9,6% меньше, чем в апреле). На втором месте российские автомобили - 59,7 миллиарда рублей (минус 3,8%).

По-прежнему популярны SUV (кроссоверы и внедорожники) и машины B-сегмента: на них было потрачено 272,3 миллиарда и 48,6 миллиарда рублей соответственно.

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Источник: Автостат