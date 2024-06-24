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Водитель был пьян: что известно о ДТП с рейсовым автобусом под Воронежем

В Воронежской области в аварии с автобусом погиб человек, восемь пострадали

Две легковушки и междугородний автобус Setra с 34 пассажирами, следовавший из Ставрополя в Москву, столкнулись вечером 22 июня на 707-м километре федеральной автотрассы М-4 «Дон».

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Предварительно сообщается, что произошло столкновение ВАЗ-21150 и Skoda Fabia. После удара потерявшая управление Skoda столкнулась с ехавшим по встречке автобусом.

Водитель Skoda Fabia умер на месте. Водителя автобуса и семерых его пассажиров госпитализировали с травмами.

Экспертиза выявила алкогольное опьянение у водителя ВАЗ (0,458 мг/л).

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
24.06.2024
Фото:МВД Медиа
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