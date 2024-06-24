Водитель был пьян: что известно о ДТП с рейсовым автобусом под Воронежем
В Воронежской области в аварии с автобусом погиб человек, восемь пострадали
Две легковушки и междугородний автобус Setra с 34 пассажирами, следовавший из Ставрополя в Москву, столкнулись вечером 22 июня на 707-м километре федеральной автотрассы М-4 «Дон».
Предварительно сообщается, что произошло столкновение ВАЗ-21150 и Skoda Fabia. После удара потерявшая управление Skoda столкнулась с ехавшим по встречке автобусом.
Водитель Skoda Fabia умер на месте. Водителя автобуса и семерых его пассажиров госпитализировали с травмами.
Экспертиза выявила алкогольное опьянение у водителя ВАЗ (0,458 мг/л).
Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: ГУ МВД по Воронежской области
Фото:МВД Медиа
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24.06.2024
Фото:МВД Медиа
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