Юридический казус устранен: водителей не будут наказывать дважды за одно нарушение

В МВД согласовали поправки в КоАП, освобождающие водителей от двойного наказания

Минюст совместно с МВД согласовал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), освобождающие водителя-виновника ДТП от двойного наказания. Об этом сообщили в ходе конференции Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ по случаю его 50-летнего юбилея.

Речь идет о ситуациях, когда, например, водитель слегка задел пешехода на небольшой скорости. Ему выписывают постановление о штрафе за непредоставление преимущества пешеходу (от 1,5 до 2,5 тыс. рублей). Пешеход самостоятельно покидает место происшествия, но позже ему становится плохо, и он вызывает неотложку. В итоге ГИБДД получает из медучреждения сообщение о том, что некий человек пострадал в аварии. После этого возбуждается дело по статье КоАП 12.24 – она предусматривает ответственность за причинение вреда здоровью (лишение прав от года до двух. в зависимости от тяжести происшествия).

Если раньше такая ситуация считалась нормальной, то сегодня Конституционный суд признал ее противоречащей Конституции. И в этом случае судья должен отменить постановление по статье 12.18, привлекая водителя по статье 12.24. Возникает казус: рассматривается дело о привлечении к ответственности по статье 12.24, но при этом постановление по 12.18 уже вступило в силу.

Судья районного суда не имеет права пересматривать законность вступившего в силу постановления. Тем более что никто не жаловался. Из-за того что процессуальные механизмы в КоАП не прописаны, судье придется просить привлеченного к ответственности написать жалобу на постановление и ходатайство о восстановлении сроков обжалования. При этом двухмесячный срок для рассмотрения этого дела может закончиться за это время.

В суд будут поставляться дела не только о причинении ущерба здоровью, но и по выявленным нарушениям. А дальше судья примет решение о том, по какому делу все это будет рассмотрено.

«На мой взгляд, когда ГИБДД возбуждает дело по 12.24, имея на руках уже вынесенное по другой статье, они должны получить с виновника жалобу на первое постановление и одновременно ходатайство на восстановление сроков обжалования», – рассказала профессор кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Ольга Панкова.

И тут появляется сообщение ГАИ о том, что соответствующий законопроект не только прошел первое чтение, но уже согласованы поправки. Другими словами, в суд попадут дела не только о причинении ущерба здоровью, но и дела, по которым выявлено нарушение. А дальше судья решит, по какому делу все это будет рассматриваться – если по причинению вреда, то предыдущее постановление о наказании за наезд на пешехода будет отменено. Если, по мнению суда, привлечь водителя за причинение вреда нет возможности – в силе оставят предыдущее постановление.

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Источник: Российская газета