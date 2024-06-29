Это что за покемон? Вы не догадаетесь!

В Хабаровске обнаружено японское авто, переделанное в странное подобие Cadillac

В Сети появились фотографии очень странного автомобиля. Некоторыми стилистическими элементами он напоминает седаны Cadillac 1980-х, однако совершенно не соответствует им размерами, да и пропорциями. В комментариях пользователи принялись гадать, что же это за машина.

Nissan Gloria, переделанный в подобие Cadillac

Быстро выяснилось, что сей уникальный экспонат запечатлен на парковке ТЦ «Южный парк» в Хабаровске. По многочисленным предположениям, в Кадиллак переделана одна из моделей Nissan – по наиболее точным сообщениям, это седан Nissan Gloria.

Nissan Gloria, переделанный в подобие Cadillac

Один из комментаторов пролил на ситуацию еще больше света: по данным Бориса Клименко, в Хабаровске живет «кулибин», который занимается таким творческим переосмыслением не первый год. На его счету – Toyota Mark II с «лицом» Nissan Skyline и даже спорткар Toyota Sprinter Trueno, получивший переднюю часть от… компактного внедорожника Suzuki Samurai.

Nissan Gloria, переделанный в подобие Cadillac

Сфотографированная машина относится к позднему периоду творчества мастера, замечает Борис, и изготовлена, скорее всего, после 2022 года. Аппарат вызывает противоречивые эмоции, но взгляды на улицах и лайки в соцсетях притягивает, это факт…

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Источник: Автонаходки