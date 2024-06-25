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Богатое оснащение и просторный салон — семья с детьми будет в восторге от этого SUV

На рынке Китая летом стартуют продажи семейного кроссовера Wuling Starlight S

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling (SGMW) недавно обнародовало обновленные изображения экстерьера и интерьера нового Wuling Starlight S. Кроссовер позиционируют, как просторный семейный SUV, он будет в полностью электрической (BEV) и гибридной (PHEV) версиях. Старт продаж может состояться уже в августе.

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Wuling Starlight S – это вторая модель, построенная на платформе Tianyu D от SGMW. На новинку уже есть лицензия на продажу от китайского регулятора. Дизайн передней части машины органично вписывается в концепцию серии Starlight с закрытой решеткой радиатора и фирменными фарами в форме «звездного крыла».

Wuling Starlight S
Wuling Starlight S

Принципиально новая разработка АВТОВАЗа: вот что о ней известно

Гибрид Wuling Starlight S получил систему Lingxi от SGMW, которая состоит из атмосферного двигателя объемом 1,5 л и электромотора. Электрическую версию оснастят электромотором мощностью 150 кВт и литий-железо-фосфатной батареей, но более подробных характеристик пока нет.

Wuling Starlight S
Wuling Starlight S

Габариты кроссовера Wuling Starlight S – 4745х1890х1680 мм, размер колесной базы 2800 мм. В салоне установлен жидкокристаллический дисплей приборной панели, центральный сенсорный экран и D-образное рулевое колесо.

Wuling Starlight S
Wuling Starlight S

Конкурентами Wuling Starlight S называют BYD Song Plus DM-i, по словам производителя, новый кроссовер станет достойным выбором для семей, ценящих простор и технологичность.

Источник: 32cars.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Autohome
25.06.2024
Фото:Autohome
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