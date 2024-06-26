Не заливать полный бак и не перекачивать шины: нюансы эксплуатации машины в жару

Эксперт Родионов: В жару нужно следить за антифризом и не заливать полный бак

Об особенностях эксплуатации машины в жару рассказал технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. Он отметил, что самая большая опасность – перегрев двигателя. Поэтому перед выездом необходимо убедиться, что охлаждающей жидкости залито достаточно.

Также водителям не стоит заправлять полный бак бензина в жаркие дни, так как из-за нагрева топливо может начать выдавливаться через клапан или слабо закрученную крышку бензобака, что повышает риск возгорания, пояснил специалист.

Еще Родионов посоветовал накачивать шины в жаркую погоду на уровне нижней границы рекомендованной нормы, чтобы улучшить торможение и предотвратить появление эффекта аквапланирования.

В сильную жару эксперт советует не включать кондиционер сразу после начала движения, а несколько минут проехать с открытыми окнами, чтобы горячий воздух вышел. Затем можно включать кондиционер. Делается это для того, чтобы не было резких перепадов температуры, что вредно влияет на пластик и стекла.

Если ожидается ливень, машину нельзя парковать в низинах, так как можно утопить ее. Если пошел град и укрыться от него негде, нужно закрыть капот и крышу салонными ковриками, рассказал автоэксперт.

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Источник: Комсомольская правда