Начало положено! Российский уголь из Кузбасса отправили в Индию по железной дороге

Россия отправила в Индию первые два состава с углем по коридору «Север – Юг»

Первые два железнодорожных состава с углем отправились из Кемеровской области в Индию по международному транспортному коридору «Север – Юг». Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Поезда стартовали из Кемеровской области. Проследовали по восточной ветке МТК через Казахстан и Туркменистан до иранского порта Бендер-Аббас. На туркмено-иранской границе уголь перегрузили в вагоны колеи 1435 мм железных дорог Ирана. Последнюю часть пути из порта Бендер-Аббас в порт Мумбаи твердое топливо преодолеет морским транспортом», – говорится в сообщении компании.

В Правительстве РФ надеются, что коридор «Север – Юг» станет отличной альтернативой Суэцкому каналу. Он обеспечит сквозной маршрут реализации поставок не только транзитом в Европу, но и из России в Персидский залив. Отмечается, что важнейший сухопутный участок коридора проходит между Российской Федерацией, Азербайджаном и Ираном. До настоящего времени большая часть перевозок по этому участку осуществлялась посредством грузовых автомобилей.

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Источник: Телеграм-канал РЖД