#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Omoda S5
25 июня
Этот популярный «китаец» подешевел в России: цена ниже 2 млн рублей
Китайский седан Omoda S5 получил в РФ новую...
«Автотор» планирует локализовать производство двигателей внутреннего сгорания
25 июня
«Автотор» планирует локализовать производство двигателей внутреннего сгорания
Завод «Автотор» наладит собственное литейное...
Начало положено! Российский уголь из Кузбасса отправили в Индию по железной дороге
25 июня
Начало положено! Российский уголь из Кузбасса отправили в Индию по железной дороге
Россия отправила в Индию первые два состава с...

Начало положено! Российский уголь из Кузбасса отправили в Индию по железной дороге

Россия отправила в Индию первые два состава с углем по коридору «Север – Юг»

Первые два железнодорожных состава с углем отправились из Кемеровской области в Индию по международному транспортному коридору «Север – Юг». Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«Поезда стартовали из Кемеровской области. Проследовали по восточной ветке МТК через Казахстан и Туркменистан до иранского порта Бендер-Аббас. На туркмено-иранской границе уголь перегрузили в вагоны колеи 1435 мм железных дорог Ирана. Последнюю часть пути из порта Бендер-Аббас в порт Мумбаи твердое топливо преодолеет морским транспортом», – говорится в сообщении компании.

Принципиально новая разработка АВТОВАЗа: вот что о ней известно

В Правительстве РФ надеются, что коридор «Север – Юг» станет отличной альтернативой Суэцкому каналу. Он обеспечит сквозной маршрут реализации поставок не только транзитом в Европу, но и из России в Персидский залив. Отмечается, что важнейший сухопутный участок коридора проходит между Российской Федерацией, Азербайджаном и Ираном. До настоящего времени большая часть перевозок по этому участку осуществлялась посредством грузовых автомобилей.

Источник: Телеграм-канал РЖД

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:РЖД
Количество просмотров 2
25.06.2024
Фото:РЖД
Поделиться:
Оцените материал:
0