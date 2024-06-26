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В России появился новый кроссовер от Nissan по цене дешевле «китайцев»

В Россию привезли новый кроссовер Nissan Kicks по цене от 2,3 млн рублей

Nissan Kicks стал доступен для заказа во Владивостоке за 2 318 000 рублей. За эту сумму новый Kicks 2024 г. в. предлагает привезти местный дилер. Продается переднеприводная машина с гибридной силовой установкой e-Power, в которой 82-сильный бензиновый мотор 1.2 исполняет роль генератора и никак не связан с колесами, а электродвигатель выдает 95 кВт или 129 л.с. Дальность хода составляет более 800 км.

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Судя по фото, к покупке предлагается рестайлинговый кроссовер первого поколения, оснащенный кожаным мультифункциональным рулем, кожаной отделкой интерьера, медиасистемой с сенсорным дисплеем и так далее.

Nissan Kicks
Nissan Kicks

Принципиально новая разработка АВТОВАЗа: вот что о ней известно

Альтернативные варианты этому Nissan Kicks можно найти среди «китайцев», но обычно они стоят дороже. Это может быть рестайлинговый (от 2 609 990 руб.) или дорестайлинговый Geely Coolray (от 2 344 990 руб.), а также Chery Tiggo 4 Pro, чья стоимость в «средней» комплектации Family сейчас составляет 2 420 000 рублей.

Nissan Kicks
Nissan Kicks

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 2
26.06.2024
Фото:Nissan
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