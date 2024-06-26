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Вау! Компенсация по иску женщины к автоконцерну составила почти 5 млрд рублей

Американке удалось отсудить у Ford более 56 млн долларов из-за травмы ноги

Жительница американского штата Колорадо Лорелл Томпсон выиграла дело против автопроизводителя Ford. По решению суда теперь компания должна выплатить женщине 56,5 млн долларов (примерно 4,9 млрд рублей по текущему курсу). Кроме того, штраф автоконцерна в пользу государства составит еще 45 млн долларов.

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Речь идет об инциденте, произошедшем в декабре 2016 года, когда женщина случайно зацепила машиной почтовый ящик. После того, как она вышла из своего Ford Expedition 1998 года выпуска для осмотра повреждения, она поскользнулась и упала на спину прямо под левое переднее колесо. При этом автомобиль неожиданно стал двигаться, и переехал ногу американки, сломав большую берцовую и малую берцовую кости.

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Американка подала исковое заявление на Ford, в котором она утверждала, что механизм переключения передач в Expedition был неисправен. Причем в ходе судебного разбирательства были представлены доказательства, согласно которым выяснилось, что в компании Ford знали об этой проблеме еще с 80-х годов.

При этом руководство компании отрицает все претензии, и в ответной жалобе указало, что «любая травма или ущерб, предположительно понесенные истицей, были вызваны исключительно ее собственной неосторожностью при выходе из движущегося транспортного средства, когда оно двигалось задним ходом, в чем истица призналась сотрудникам службы экстренного реагирования, когда она все еще находилась в состоянии сильного волнения, вызванного этим инцидентом». Ford намерен подать апелляцию, чтобы оспорить решение суда о выплате компенсации пострадавшей.

Источник: autopronews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
26.06.2024
Фото:Depositphotos
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