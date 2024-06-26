Рейсовый автобус столкнулся с трактором и вылетел в кювет в Ивановской области

На трассе Иваново-Ярославль автобус столкнулся с трактором, пострадали 9 человек

Оперативные службы работают на месте аварии с междугородным автобусом в Ивановской области. ДТП произошло в 10:05 у населенного пункта Зыбиха. Автобус Hyundai следовал из Владимира в Ярославль, в салоне находилось 20 человек: 19 пассажиров и водитель.

ДТП с автобусом в Ивановской области

После столкновения с трактором автобус съехал с дороги и упал набок. Пассажиры и водитель выбрались из него без посторонней помощи.

ДТП с автобусом в Ивановской области

Уточняется, что в ДТП пострадали девять человек, среди них трое детей в возрасте 6-14 лет. Все граждане с травмами госпитализированы в больницы Иванова.

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Источник: Telegram-канал МЧС Ивановской области