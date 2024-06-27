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Что будет с машиной, если нажать кнопку Start-Stop на ходу?
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Что будет с машиной, если нажать кнопку Start-Stop на ходу?

Автоэксперт: при нажатии кнопки Start-Stop можно потерять контроль над машиной

Последствия нажатия кнопки Start-Stop в машине во время движения непредсказуемы, сообщил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

Он пояснил: чтобы кнопка сработала, нужно нажать педаль тормоза. Если в этот момент тормозить, то при нажатии кнопки автомобиль заглохнет. Как правило, на современных машинах устанавливаются всевозможные защиты от случайных нажатий, рассказал специалист.


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При этом нажатие кнопки на скорости может ни к чему не привести, отметил он. Здесь все зависит от конкретной модели машины.

После нажатия кнопки защита может дать сбой, в результате чего заглохнет мотор, прекратит работать усилитель руля и вакуумный усилитель тормозов, можно потерять управление. Но при этом электронный блок управления (ЭБУ), вероятно, не включит режим «паркинг» и машина будет двигаться дальше по инерции, рассказал Пономарев.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
27.06.2024
Фото:freepik / freepik
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