Что будет с машиной, если нажать кнопку Start-Stop на ходу?

Автоэксперт: при нажатии кнопки Start-Stop можно потерять контроль над машиной

Последствия нажатия кнопки Start-Stop в машине во время движения непредсказуемы, сообщил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

Он пояснил: чтобы кнопка сработала, нужно нажать педаль тормоза. Если в этот момент тормозить, то при нажатии кнопки автомобиль заглохнет. Как правило, на современных машинах устанавливаются всевозможные защиты от случайных нажатий, рассказал специалист.

При этом нажатие кнопки на скорости может ни к чему не привести, отметил он. Здесь все зависит от конкретной модели машины.

После нажатия кнопки защита может дать сбой, в результате чего заглохнет мотор, прекратит работать усилитель руля и вакуумный усилитель тормозов, можно потерять управление. Но при этом электронный блок управления (ЭБУ), вероятно, не включит режим «паркинг» и машина будет двигаться дальше по инерции, рассказал Пономарев.

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Источник: Российская газета