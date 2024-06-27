Стало понятно, чем руководствуются автовладельцы, выбирая автосервис

После гарантии каждый третий владелец обслуживает авто в том же сервисе

32% автовладельцев продолжают посещать сервисы, где ранее обслуживали авто по гарантии, если владелец не менялся, это показало исследование СберАвто и Auto.Mail.

10% обращаются к мастерам, которые ранее работали в этих сервисах, но уже в частном порядке. 21% просят рекомендации у друзей и знакомых, 15% выбирают СТО по отзывам на картах и сайтах, а 14% - по отзывам на специализированных порталах.

8% ищут ближайшие удобные СТО на карте.

Что влияет на выбор

На выбор сервисного центра влияют уровень обслуживания и гарантия на выполненные работы (22%), опыт работы с конкретной маркой авто (18%) и репутация сервиса (18%). Лишь 10% ориентируются на удобное расположение и график работы, 9% доверяют приятным специалистам, 5% ценят комфорт в зале ожидания, и 3% выбирают сервисы за дополнительные скидки и программы лояльности.

Запчасти

29% доверяют сервисам в вопросах автозапчастей, 45% доверяют, но перепроверяют информацию, а 26% покупают запчасти самостоятельно.

78% предпочитают оригинальные детали: 55% выбирают их преимущественно, 16% доверяют только оригинальным, а 7% считают важной гарантию на них. 22% покупают аналоги, из них 68% просят помощи при выборе у специалистов, а 32% выбирают детали сами.

В опросе участвовали более 5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

Есть одна важная причина, почему все больше китайских машин приезжают на автосервисы. Подробнее в нашем материале.