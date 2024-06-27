АВТОВАЗ рассказал, как сэкономить при покупке Lada Vesta 120 тыс. рублей
АВТОВАЗ сообщил, что на ближайший месяц на покупку Lada Vesta с автоматом действует особое предложение, по которому выгода может составить 120 тысяч рублей.
Такая скидка предоставляется при покупке новой Lada Vesta SW с автоматической трансмиссией по программам Lada Finance с учетом сдачи б/у машины в рамках трейд-ин.
Стоимость седана Lada Vesta с двигателем 1.8 Evo и вариатором начинается от 1 588 900 рублей, универсал Vesta SW с аналогичным силовым агрегатом стоит 1 718 900 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России.
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Источник: Telegram-канал «Поладим с Lada»
Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.