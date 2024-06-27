#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Vesta
27 июня
АВТОВАЗ рассказал, как сэкономить при покупке Lada Vesta 120 тыс. рублей
АВТОВАЗ: Lada Vesta с автоматом подешевела на...
Мы — Николай Второй: пьяный водитель в свое оправдание назвался родней императора
27 июня
Мы — Николай Второй: пьяный водитель в свое оправдание назвался родней императора
Инспекторы ДПС Кузбасса задержали пьяного...
Едем в отпуск на авто! Обзор онлайн-сервисов для туристов
27 июня
Едем в отпуск на авто! Обзор онлайн-сервисов для туристов
Как выбрать самые выгодные предложения сервисов...

АВТОВАЗ рассказал, как сэкономить при покупке Lada Vesta 120 тыс. рублей

АВТОВАЗ: Lada Vesta с автоматом подешевела на 120 тыс. рублей

АВТОВАЗ сообщил, что на ближайший месяц на покупку Lada Vesta с автоматом действует особое предложение, по которому выгода может составить 120 тысяч рублей.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Такая скидка предоставляется при покупке новой Lada Vesta SW с автоматической трансмиссией по программам Lada Finance с учетом сдачи б/у машины в рамках трейд-ин.

Lada Vesta
Lada Vesta

Новая модель АВТОВАЗа (между Грантой и Вестой): все подробности и видео

Стоимость седана Lada Vesta с двигателем 1.8 Evo и вариатором начинается от 1 588 900 рублей, универсал Vesta SW с аналогичным силовым агрегатом стоит 1 718 900 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России.

Lada Vesta
Lada Vesta
  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Telegram-канал «Поладим с Lada»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
27.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-48