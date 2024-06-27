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Госавтоинспекция начала выдавать новые права: что изменилось и как получить

Юрист Шумский объяснил, какая отметка исчезнет из нового удостоверения водителя

Госавтоинспекция с 10 июня текущего года начала выдавать автовладельцам новые права. Всем водителям с категорией B в правах нужно их заменить, для этого нужно пройти медицинскую комиссию. Об этом рассказал автоюрист, основатель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

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Отмечается, что нововведение охватит порядка 50 млн российских автовладельцев. Указание о новом порядке выдачи водительских удостоверений с категорией В уже получили региональные подразделения ГАИ от главы Госавтоинспекции Михаила Черникова.

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Отмечается, что водителям с категорией B при получении новых или замене старых удостоверений на новые автоматически откроют подкатегорию B1 без ограничений по типу посадки. С такими правами автовладельцам разрешено ездить на квадроцикле, снегоходе, квидроцикле и трицикле. Причем для этого им не нужно будет сдавать дополнительно экзамены. Обязательные ранее права тракториста машиниста больше не потребуются.

Подкатегорию B1 ставили в права и раньше, напомнил Шумский, но на оборотной стороне удостоверения ставили отметку в виде символов AS – она запрещает управлять транспортными средствами не с автомобильной посадкой.

Для получения права на управление квадрициклами, мотоциклами, снегоходами и квадроциклами, автомобилистам нужно заменить права. В новом документе будет стоять категория B1 без ограничительной отметки AS. Для замены документа достаточно пройти медицинскую комиссию и заплатить госпошлину, подытожил Шумский.

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Источник: primamedia.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
27.06.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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