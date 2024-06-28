Выяснили, легко ли найти на вторичке авто, которое эксплуатировали в щадящем режиме

Авто.ру: Более 66% авто 10-20 лет имели только одного владельца

Эксперты сервиса Отчеты Авто.ру проанализировали все объявления, размещенные на платформе за первые пять месяцев 2024 года, чтобы определить, насколько легко найти автомобиль старше 10 лет с одним владельцем.

Оказалось, что наиболее перспективно искать среди машин возрастом 10-20 лет, которые составляют самую многочисленную группу на отечественном рынке. На начало 2024 года средний возраст легкового автомобиля в России превысил 15 лет.

В течение первых пяти месяцев 2024 года на Авто.ру было опубликовано почти 80 тысяч объявлений о продаже автомобилей старше 10 лет с указанием одного владельца. Более 66% этих автомобилей действительно имели одного собственника за всю историю. В 15% объявлений пробег машин не превышал 100 тысяч километров.

Лидерами по числу таких объявлений стали ВАЗ, Nissan, Kia, Hyundai и Toyota.

Для автомобиля старше 10 лет пробег в 100 тысяч километров свидетельствует о том, что автовладельцы эксплуатировали свои машины в щадящем режиме. В России средний годовой пробег превышает 18 тысяч километров, поэтому к 10 годам пробег обычно приближается к 200 тысячам километров.

Иногда информация в объявлении может не совпадать с реальностью, будь то число собственников или пробег. Однако доля таких объявлений мала. Среди автомобилей с пробегом до 100 тысяч километров, возрастом 10-20 лет и одним владельцем, несоответствие заявленного и реального пробега встречается только в 2% случаев.