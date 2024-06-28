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Немецких дилеров поймали на поставках автомобилей в Россию

В Германии автодилеров обвинили в незаконных поставках машин в Россию

В немецком городе Гермерсхайме полиция провела обыск в офисах автодилерских компаний, которых подозревают в незаконных поставках машин в РФ, информирует прокуратура Кайзерслаутерна.

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Уточняется, что полицейские обыскали не менее семи офисов и частных владений. Они обнаружили около 190 незаконных экспортных поставок. Официально машины отправляли в Казахстан, Киргизию, Турцию и Белоруссию, но в действительности они поставлялись в РФ в обход запрета ЕС. Следователи арестовали активы дилеров на сумму €4,5 млн.

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Два года назад ЕС ввел эмбарго на экспорт в Россию машин, чья цена превышает 50 тыс. евро. Летом 2023 года запрет распространили на новые и б/у машины с двигателем более чем 1,9 л, а также на все электрокары и гибриды.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: прокуратура Кайзерслаутерна

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
28.06.2024
Фото:Depositphotos
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