Новая Toyota Camry поделилась моторами со «старшим братом» Avalon

Toyota Avalon 2024 получила три бензиновых мотора от Toyota Camry XV80

Toyota Avalon, большой седан, который никогда официально не продавался в России, пережил обновление в Китае. Внешне автомобиль практически не изменился, сохранив свои габариты: 4990 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1450 мм в высоту, с колёсной базой 2870 мм. Однако, ключевые изменения произошли под капотом.

Toyota Avalon 2024

Toyota Avalon 2024 получил все три двигателя от новой Toyota Camry XV80, что означает отказ от атмосферного 2,5-литрового мотора в пользу более современных гибридных силовых установок. Базовый – бензиновый 2-литровый мощностью 152 л. с. Мощность гибрида на базе 2-литрового мотора составляет 173 л. с. Мощность топовой гибридной силовой установки на базе 2,5-литрового двигателя пока не раскрывается, но известно, что бензиновый двигатель выдает 185 лошадиных сил. Ожидается, что суммарная мощность системы превысит 200 лошадиных сил.

Toyota Avalon 2024

Такая модернизация моторов делает Toyota Avalon 2024 более экономичным и экологичным без ущерба для динамики. Гибридные силовые установки, уже ставшие привычными для Camry XV80, обеспечат плавное ускорение и низкий расход топлива.

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Источник: Autohome