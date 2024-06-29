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Новая Toyota Camry поделилась моторами со «старшим братом» Avalon

Toyota Avalon 2024 получила три бензиновых мотора от Toyota Camry XV80

Toyota Avalon, большой седан, который никогда официально не продавался в России, пережил обновление в Китае. Внешне автомобиль практически не изменился, сохранив свои габариты: 4990 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1450 мм в высоту, с колёсной базой 2870 мм. Однако, ключевые изменения произошли под капотом.

Toyota Avalon 2024
Toyota Avalon 2024
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ГИД ПО КАСКО

Toyota Avalon 2024 получил все три двигателя от новой Toyota Camry XV80, что означает отказ от атмосферного 2,5-литрового мотора в пользу более современных гибридных силовых установок. Базовый – бензиновый 2-литровый мощностью 152 л. с. Мощность гибрида на базе 2-литрового мотора составляет 173 л. с. Мощность топовой гибридной силовой установки на базе 2,5-литрового двигателя пока не раскрывается, но известно, что бензиновый двигатель выдает 185 лошадиных сил. Ожидается, что суммарная мощность системы превысит 200 лошадиных сил.

Toyota Avalon 2024
Toyota Avalon 2024

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Такая модернизация моторов делает Toyota Avalon 2024 более экономичным и экологичным без ущерба для динамики. Гибридные силовые установки, уже ставшие привычными для Camry XV80, обеспечат плавное ускорение и низкий расход топлива.

Источник: Autohome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 2
29.06.2024
Фото:Autohome
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