Как включенный кондиционер влияет на двигатель машины

Автоэксперт Балабас: работающий кондиционер не навредит мотору

Бытует мнение, что при частом включении кондиционер может навредить системам автомобиля. Но, если включить его в пробке, особенно в жаркую погоду, то можно продлить жизнь двигателю, рассказал автоэксперт Евгений Балабас.

Он пояснил, что в обычном режиме, когда мотор работает без включенного кондиционера, он прогревается до максимальной температуры, затем включается вентилятор и охлаждает двигатель. Но это приводит к максимальному угару масла, максимальному закоксовыванию поршневых колец и клапанов.

Работающий кондиционер заставляет мотор всегда находиться в нижней границе температурного режима, рассказал специалист. Это сокращает перепады температур, продлевая жизнь двигателю.

Каких-либо указаний по работе кондиционера у автомобилей зачастую не бывает, поэтому пользоваться им можно без ограничений при любой температуре, отметил Балабас.

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Источник: Общественная служба новостей