Из коммерческого микроавтобуса в стильный спорткар: новый проект от Irmscher

Тюнинг-ателье Irmscher выпустило проект на базе Ford Transit Custom

Немецкое тюнинг-ателье Irmscher, известное своими проектами по доработке автомобилей Opel, решило расширить свои горизонты и обратило внимание на Ford. В этот раз под их «хирургический нож» попал коммерческий микроавтобус Ford Transit Custom последнего поколения. Результат – спортивный Transit Custom, получивший обвес, вдохновленный доработками Opel Vivaro, и предназначенный для подчеркивания 55-летия компании Irmscher.

Ford Transit Custom by Irmscher

Новый передний бампер с интегрированным спойлером, пороги, а также задний бампер с имитацией диффузора придают автомобилю более динамичный вид. Особого внимания заслуживает задний спойлер, который улучшает аэродинамику, что подтверждено испытаниями в аэродинамической трубе.

В зависимости от предпочтений клиента, Transit Custom может быть оснащен 19-дюймовыми колесами Heli Star или 18-дюймовыми Cross Star. Эти колеса в сочетании со спортивными пружинами подвески, уменьшающими дорожный просвет на 30 миллиметров, не только делают автомобиль более низким, но и улучшают его управляемость.

Ford Transit Custom by Irmscher

Технически Ford Transit Custom от Irmscher остается прежним. Все доработки касаются только внешнего вида, не затрагивая двигатель и трансмиссию.

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Источник: Irmscher