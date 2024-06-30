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Из коммерческого микроавтобуса в стильный спорткар: новый проект от Irmscher

Тюнинг-ателье Irmscher выпустило проект на базе Ford Transit Custom

Немецкое тюнинг-ателье Irmscher, известное своими проектами по доработке автомобилей Opel, решило расширить свои горизонты и обратило внимание на Ford. В этот раз под их «хирургический нож» попал коммерческий микроавтобус Ford Transit Custom последнего поколения. Результат – спортивный Transit Custom, получивший обвес, вдохновленный доработками Opel Vivaro, и предназначенный для подчеркивания 55-летия компании Irmscher.

Ford Transit Custom by Irmscher
Ford Transit Custom by Irmscher
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Новый передний бампер с интегрированным спойлером, пороги, а также задний бампер с имитацией диффузора придают автомобилю более динамичный вид. Особого внимания заслуживает задний спойлер, который улучшает аэродинамику, что подтверждено испытаниями в аэродинамической трубе.

В зависимости от предпочтений клиента, Transit Custom может быть оснащен 19-дюймовыми колесами Heli Star или 18-дюймовыми Cross Star. Эти колеса в сочетании со спортивными пружинами подвески, уменьшающими дорожный просвет на 30 миллиметров, не только делают автомобиль более низким, но и улучшают его управляемость.

Ford Transit Custom by Irmscher
Ford Transit Custom by Irmscher

Технически Ford Transit Custom от Irmscher остается прежним. Все доработки касаются только внешнего вида, не затрагивая двигатель и трансмиссию.

Источник: Irmscher

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Irmscher
Количество просмотров 1
30.06.2024
Фото:Irmscher
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Отзывы о Ford Transit (202)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Ford Transit  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Внешний вид. Комфорт

Недостатки:

Надежность. Качество ЛКП

Комментарий:

Работал на транзите ЦМФ, возили канцелярию и тп, из плюсов, так это динамика- в потоке держишься уверенно даже груженый под завязку, удобная эргономика салона, все под рукой. Собственно плюсы на этом и заканчиваются! За 120 тысяч пробега успели поменять сцепление, турбину, рулевую рейку, хорошо еще на гарантии машина была. Цена ТО неадекватная, за замену масла, фильтров просят 17+тыс. После первой зимы полезли рыжики на крыше возле лобового, если скол не обработать сразу начинает ржаветь, антикоррозийкой и не пахнет. Работать по найму на нем супер, взять себе это постоянно вкладывать в него.

+3