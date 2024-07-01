Владельцы рассказали всю правду: эти 3-летние авто признаны самыми надежными

Эксперты Consumer Reports назвали самые беспроблемные трехлетние автомобили

Американское агентство Consumer Reports опросило владельцев автомобилей с пробегом и выяснило, насколько они довольны своими машинами. Авто 2021 года выпуска привлекают покупателей, так как машины еще свежие, собственники следят за регулярным прохождением ТО и состоянием салонов.

Можно купить почти новый автомобиль, но заметно дешевле. Уточняется, что чаще всего владельцы 3-леток критикуют информационно-развлекательные системы.

Honda Civic

В категории компактных моделей лидируют Honda Civic, Mazda 3, Toyota Prius и Corolla. Среди бизнес-седанов лучшие отзывы получили Hyundai Sonata, Toyota Camry и Avalon, а среди премиум-седанов отмечены BMW 5-Series, Lexus ES и Acura TLX.

В сегменте спорткаров победил Mazda MX-5. Что касается среднеразмерных кроссоверов, то самыми надежными в этом сегменте стали Honda Passport и Pilot, Lexus RX, Lincoln Nautilus, Toyota 4Runner, Highlander и Venza, а также GMC Acadia. В категории пикапов лидируют Ford Ranger, Honda Ridgeline, Toyota Tacoma и Tundra.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Consumer Reports