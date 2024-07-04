Обжалования, потраченное время и нервы — автоюрист оценила новый штраф водителям

Юрист указала на сомнительность идеи фиксировать отсутствие ОСАГО с камер

Инициатива о выписке штрафов водителям за отсутствие у них полиса ОСАГО посредством камер видеофиксации и решение, что выносить их можно будет не чаще, чем раз в день, вызывает много вопросов. Такое мнение выразила автоюрист Ксения Лобунец.

Очевидно, что у страховщиков есть огромное желание «приструнить» всех, у кого нет «автогражданки», при этом разрабатывать корректный механизм реализации этой инициативы они не хотят, подчеркивает Лобунец. В стремлении защитить в случае ДТП добросовестных автолюбителей от тех, кто не имеет страховки, Российский союз автостраховщиков (РСА) забывает о водителях, которые просто погрязнут в бесконечных обжалованиях неправомерно выписанного штрафа за отсутствие страховки.

«Штрафы опять начнут приходить владельцам, которые продали автомобиль. Это будут бесконечные обжалования, потраченное время и нервы», – убеждена автоюрист.

Лобунец обращает внимание на тот факт, что в случае принятия инициативы нужно будет вносить изменения в КоАП, а также в Закон о страховании. Дело в том, что в ст. 4 п. 2 ФЗ об ОСАГО говорится о том, что новый собственник авто может оформить полис в течение 10 дней, и при этом допускается использование автомобиля по дорогам общего пользования.

Страховые компании мотивируют решение о видеоштрафах тем, что пострадавшие вынуждены взыскивать через суд с виновника без ОСАГО ущерб, подчеркивает Лобунец.

«А почему это делают застрахованные добропорядочные водители, а не компания, которой заплатили деньги за полис? Почему она не может выплатить своему клиенту ущерб, а затем регрессом взыскать сумму с незастрахованного виновника? Вот тогда почувствовалась бы забота от страховщиков, а пока демонстрируется только яростное желание приструнить всех, кто не имеет полиса», – констатирует юрист.

В российском законодательстве достаточно мер для ответственности водителей без страхового полиса, подытожила Лобунец.

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Источник: transport-news.ru