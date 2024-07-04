Новый внедорожник засняли на тестах перед скорой премьерой — фото

В Сеть слили шпионские снимки рестайлингового Haval H9 перед скорой премьерой

Во время Пекинского автосалона – 2024 состоялся дебют кроссовера Haval H9 нового поколения. Ожидается, что на мотор-шоу в китайском Чэнду в августе текущего года бренд презентует рестайлинговую версию или другой опциональный вариант модели.

В Сети появились шпионские снимки Haval H9, на фото можно увидеть, что у внедорожника другая передняя часть с фарами с прямоугольным рисунком ДХО и черная решетка радиатора. Задняя часть тоже выглядит по-другому: каждый фонарь не разделен на две части, а сделан монолитным корпусом. Причем вместо запаски на пятой двери теперь стоит бокс. Рестайлинговая версия нового Haval H9 ассоциируется с Land Rover Defender.

Haval H9

Габаритами новый Haval H9 крупнее своего предшественника: 5070 мм в длину (с учетом запасного колеса), 1960 мм в ширину и до 1976 мм в высоту, размер колесной базы – 2850 мм. Внедорожник получил бензиновый мотор объемом 2,0 л в сочетании с 8-ступенчатым автоматом и 2,4-литровый дизельный двигатель с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Haval H9

Haval H9

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Источник: carnewschina.com