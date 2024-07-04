Элитная иномарка сбила на тротуаре двух человек: раскрыты подробности

В Воронеже Mercedes выехал на тротуар и сбил двух человек

В центре Воронежа в аварии пострадали два пешехода. 2 июля в 19:30 Mercedes S-класса на улице Никитинской выехал на тротуар, сбил двух человек и врезался в стену дома.

По предварительной информации, водитель, 43-летний житель города, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

В аварии были сбиты пешеходы – мужчины 44 и 45 лет, они госпитализированы. Полиция начала проверку обстоятельств инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: ГУ МВД по Воронежской области