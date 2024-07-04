Элитная иномарка сбила на тротуаре двух человек: раскрыты подробности

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Источник: ГУ МВД по Воронежской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
04.07.2024
Фото:МВД Медиа
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