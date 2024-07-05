На такой площадке китайскую машину с пробегом можно купить по цене менее 1 млн

Эксперты автоотрасли усомнились в популярности аукционов по продаже машин из КНР

Новость о том, что в России будут организованы первые аукционы по продаже китайских машин с пробегом, вызвала в экспертном сообществе долю скепсиса. Новые китайские авто уже доминируют на российском рынке, поэтому подержанные вряд ли заинтересуют российского потребителя, убеждены эксперты.

По прогнозам, аукционы запустят уже в ближайшие 2-3 месяца, при этом отмечается, что комплектации станут другими и такие машины не будут адаптированы к суровым российским условиям в зимнее время года.

«Я думаю, пройдет какое-то время, и правила оценки будут выработаны, получат какую-то репутацию среди покупателей. Китай продает 25 млн автомобилей в год, и нужно какое-то время, чтобы эти 25 млн вышли на вторичный рынок. Вот это будет интересно в плане приобретения автомобилей», – объясняет руководитель компании Premium Collection Вячеслав Вердыш.

По мнению главы компании «Сибирь-Япония» Алены Гулиной, предложения по китайским автомобилям уже превышают спрос на рынке РФ, поэтому популярность аукционов машин из КНР под большим вопросом.

При этом СМИ подсчитали, что покупать машину на аукционе все-таки будет выгодно, например за Chery Tiggo 7 второго поколения китайцы просят 694 тыс. рублей. Если машину покупает физлицо, со всеми налогами и пошлинами в 240 тыс. рублей окончательная стоимость машины составит 934,4 тыс. рублей. Для сравнения: отечественную Lada Granta в начальной комплектации предлагают за 911 тыс. рублей.

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Источник: 74.ru