На рынке появилась достойная замена Дастеру: известны подробности

Opel начал принимать заказы на новую модель Frontera

Opel представляет новую модель Frontera, которая обещает стать серьезным конкурентом в сегменте компактных кроссоверов.

Модель уже доступна для заказа в Германии, Нидерландах, Испании, Италии и других европейских странах, и обещает стать привлекательной альтернативой популярным Dacia Duster, Ford Puma, MG ZS, Hyundai Kona, Kia Soul.

Opel Frontera

На немецком рынке Frontera представлена в аккумуляторно-электрической версии с двигателем мощностью 83 кВт и аккумулятором ёмкостью 44 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 305 километров. Стоимость в Германии составляет 29 000 евро, в Италии – 27 400 евро, а в Испании – 23 500 евро благодаря государственным субсидиям. Планируется также выпуск гибридного варианта с более доступной ценой – ниже 22 000 евро.

Opel Frontera отличается компактными размерами (длина – 4,32 метра, колесная база – 2,67 метра), но при этом предлагает просторный салон с возможностью выбора как пятиместной, так и семиместной конфигурации.

Интерьер Opel Frontera

Внутри Frontera GS радует двумя 10-дюймовыми дисплеями, интегрированными в единую панель, обеспечивая современный и стильный вид. Стандартная зарядная станция для смартфона делает поездку ещё более удобной. В пятиместной конфигурации объем багажника составляет более 450 л, а при складывании сидений он увеличивается до 1600 л. Дополнительные рейлинги на крыше Frontera могут выдержать нагрузку до 240 кг, включая палатку на крыше со встроенной лестницей, что делает модель идеальной для активного отдыха и путешествий.

Гибридный Opel Frontera оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, дополненным мягкой гибридной системой 48 В. В стандартную комплектацию входят светодиодные фары и задние фонари, а также кондиционер.

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Источник: electrive