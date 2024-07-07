BMW и Volkswagen выступили против огромных пошлин на китайские автомобили

BMW и Volkswagen обвинили Евросоюз в нарушении принципов свободной торговли

Вступление в силу 4 июля 2024 года новых пошлин на импорт китайских электромобилей вызвало волну негодования среди европейских автогигантов. BMW и Volkswagen, флагманы европейского автопрома, открыто обвинили Евросоюз в нарушении принципов свободной торговли и протекционизме.

BMW – один из главных противников новых пошлин. Компания старалась помешать введению новых пошлин на китайские электромобили. Однако, потерпев неудачу, компания не скрывает своего разочарования и предупреждает о серьезных последствиях для всей отрасли.

Оливер Ципсе, генеральный директор BMW, назвал введение новых пошлин тупиковым путем, который не только не поможет европейским производителям, но и нанесет ущерб всей отрасли.

Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, разделяет опасения BMW. Компания убеждена, что новые пошлины не только не укрепят европейскую автомобильную промышленность в долгосрочной перспективе, но и окажут негативное влияние на ее конкурентоспособность.

По мнению Volkswagen, негативные последствия от введения пошлин перевешивают любые потенциальные выгоды для европейской и, в частности, немецкой автомобильной промышленности.

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Источник: Telegraph