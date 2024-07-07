#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне рассказали, какую сумму готовы потратить на автомобиль
7 июля
Россияне рассказали, какую сумму готовы потратить на автомобиль
Россияне обозначили стоимость и производителя...
Сколько километров проедет автомобиль после появления индикатора низкого уровня топлива?
7 июля
Сколько километров проедет автомобиль после появления индикатора низкого уровня топлива?
После включения лампы низкого уровня горючего в...
Ferrari объявила войну подделкам: иногда уничтожаются неожиданные вещи с логотипом бренда
7 июля
Ferrari объявила войну подделкам: иногда уничтожаются неожиданные вещи с логотипом бренда
Ferrari запустила компанию по уничтожению...

BMW и Volkswagen выступили против огромных пошлин на китайские автомобили

BMW и Volkswagen обвинили Евросоюз в нарушении принципов свободной торговли

Вступление в силу 4 июля 2024 года новых пошлин на импорт китайских электромобилей вызвало волну негодования среди европейских автогигантов. BMW и Volkswagen, флагманы европейского автопрома, открыто обвинили Евросоюз в нарушении принципов свободной торговли и протекционизме.

BMW – один из главных противников новых пошлин. Компания старалась помешать введению новых пошлин на китайские электромобили. Однако, потерпев неудачу, компания не скрывает своего разочарования и предупреждает о серьезных последствиях для всей отрасли.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

Оливер Ципсе, генеральный директор BMW, назвал введение новых пошлин тупиковым путем, который не только не поможет европейским производителям, но и нанесет ущерб всей отрасли.

Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, разделяет опасения BMW. Компания убеждена, что новые пошлины не только не укрепят европейскую автомобильную промышленность в долгосрочной перспективе, но и окажут негативное влияние на ее конкурентоспособность.

По мнению Volkswagen, негативные последствия от введения пошлин перевешивают любые потенциальные выгоды для европейской и, в частности, немецкой автомобильной промышленности.

Источник: Telegraph

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
07.07.2024
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0