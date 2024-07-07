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Самый мощный Гелендваген привезли в Россию по цене трех Лэнд Крузеров

Московский дилер привез в Россию Mercedes-AMG G63 по цене 30 млн рублей

Российский дилер по параллельным каналам привез в РФ самый мощный Гелендваген в истории немецкой марки Mercedes-Benz – Mercedes-AMG G63. Этот автомобиль представляет собой идеальное сочетание роскоши, производительности и внедорожного потенциала, что делает его уникальным предложением на рынке.

Сердце нового Mercedes-AMG G63 – это двигатель V-8 объемом 4,0 литра с двойным турбонаддувом. Этот мощный агрегат развивает 577 л. с. и крутящий момент в 850 Нм. Эти характеристики позволяют внедорожнику разгоняться до 100 км/ч всего за 3,9 секунды, что впечатляет для автомобиля такого класса.

Mercedes-AMG G63
Mercedes-AMG G63
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Девятиступенчатая автоматическая трансмиссия и полноприводная система с низким диапазоном и тройной блокировкой дифференциалов обеспечивают отличное сцепление с дорогой в любых условиях. Независимо от того, едете ли вы по городским улицам или покоряете бездорожье, этот автомобиль гарантирует стабильную и уверенную езду.

Интерьер Mercedes-AMG G63 выполнен из высококачественных материалов, что создает атмосферу роскоши и комфорта. Кожаная обивка, 12-дюймовая цифровая приборная панель и система камер кругового обзора входят в стандартную комплектацию. Подогреваемые передние и задние сиденья, а также рулевое колесо, обтянутое кожей, обеспечивают максимальный комфорт в любое время года.

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

Каждый Mercedes-AMG G63 оснащен 12,3-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Система объемного звучания Burmester и различные розетки для подключения устройств делают каждую поездку еще более приятной. В список опций входят Wi-Fi и развлекательная система с двумя 10-дюймовыми сенсорными экранами для задних пассажиров.

Безопасность всегда была приоритетом для Mercedes-Benz, и новый G63 не исключение. Автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем, системой автоматического экстренного торможения и помощью при удержании полосы движения. Эти системы помогают водителю избежать аварийных ситуаций и делают вождение более безопасным и комфортным.

Дилер запросил за автомобиль 30 миллионов рублей.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Mercedes-AMG
Количество просмотров 2094
07.07.2024
Фото:Mercedes-AMG
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса ()

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+3