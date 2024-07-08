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Продажи машин этой марки рекордно выросли в России

JAC: продажи легковых машин бренда в РФ в 1-м полугодии 2024 года выросли на 11%

В компании JAC рассказали о рекордных продажах в России. Так, за первую половину 2024 года было продано около 5 тыс. машин, рост продаж составил 11% относительно того же периода 2023 года. Самой популярной моделью стал лифтбек JAC J7 (около 25% объема продаж). Далее следует кроссовер JS6 (23% спроса), на третьей строчке пикап JAC T8 (18%).

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Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

В мае в России начались продажи флагманского пикапа JAC T9, а до конца года компания планирует вывести на рынок РФ несколько обновленных моделей.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

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Источник: агентство «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Эрик Романенко/ТАСС
08.07.2024
Фото:Эрик Романенко/ТАСС
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