Стало известно, какие шины будет выпускать бывший завод Bridgestone в России

Экс-завод Bridgestone в Ульяновске заработает в ноябре под брендом Gislaved

Завод Bridgestone в Ульяновске, перешедший под управление холдинга S8 Capital, возобновит работу под брендом Gislaved. Под ним уже производят шины на бывшем заводе Continental в Калуге, который также находится под контролем холдинга S8 Capital. Его шинными активами управляет компания «Кордиант».

Гендиректор «Кордианта» Вадим Володин заявил, что благодаря сохраненным экспертизе и компетенциям команды ульяновского завода и эффективной синергии всех производственных площадок кластера завод можно будет перезапустить уже в ноябре текущего года.

На ульяновском предприятии предполагается выпускать шины массового и премиального уровней, на заводе проводится адаптация рецептур и подготовка к пусконаладочным работам.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

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Источник: «Коммерсантъ»