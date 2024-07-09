По этой причине автозапчасти лучше не покупать на маркетплейсах

Эксперт Родионов объяснил, почему нельзя покупать автозапчасти на маркетплейсах

При покупке деталей на маркетплейсах к их выбору нужно подходить очень внимательно из-за обилия некачественного товара и фальсификата, отвечает технический директор франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

По его словам, маркетплейсы можно сравнить с базаром, где кто угодно может торговать чем угодно. Механизма оценки подлинности брендов или качества товара на маркетплейсах нет, клиент оформляет заказ на свой страх и риск.

Родионов поделился наблюдением, что в последнее время в России ухудшилась ситуация с поддельными автозапчастями, а низкосортные комплектующие могут вывести из строя и другие агрегаты машины. Так, некачественные тормозные колодки могут уменьшить ресурс тормозного диска, щетки стеклоочистителя могут поцарапать лобовое стекло, а шаровая опора или рулевая тяга быстро поломаться.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Российская газета»