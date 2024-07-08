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Назван самый надежный 6-цилиндровый мотор в истории: на каких авто он установлен

Эксперты HotCars назвали Toyota 2GR-FE самым надежным атмосферным V6 всех времен

Toyota 2GR-FE признан самым надежным безнаддувным шестицилиндровым (V6) двигателем в истории, считают эксперты портала HotCars. Toyota 2GR-FE – это 3,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 269 л. с. Он является уменьшенной версией представленного в 2002 году 4,0-литрового двигателя 1GR-FE.

Toyota 2GR-FE TRD
Toyota 2GR-FE TRD
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Этот мотор установлен на многих автомобилях — от популярных Toyota Camry и RAV4 до Lotus Evora. Среди плюсов этого двигателя компактные размеры, позволяющие установить его поперечно, легкий алюминиевый блок с прочным стальным коленчатым валом и шатунами, а также фирменной системой газораспределения VVT-i от Toyota. Этот двигатель отличается высокой эффективностью и надежностью. Также он не склонен к перегреву.

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

С поломками владельцы автомобилей с Toyota 2GR-FE под капотом сталкиваются редко. Среди распространенных поломок выходящие преждевременно из строя водяной насос и катушки зажигания, а также резиновая трубка в системе смазки VVT-i.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: HotCars

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
08.07.2024
Фото:Toyota
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