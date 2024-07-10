Турбомотор 2 л, АКП и люк на крыше: премиум-«немец» по цене бюджетного «китайца»

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный BMW X3

Сегодня два с половиной миллиона рублей — это стоимость самого простого китайского автомобиля.

Однако на вторичном рынке за эти деньги можно приобрести премиальный кроссовер и наслаждаться им еще долгое время, если знать о возможных проблемах и вовремя их устранять.

Например, за такую сумму можно найти восьмилетний BMW X3 второго поколения (F25).

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Если хотите бензиновую модификацию, то придется выбирать двухлитровый наддувный двигатель в двух вариантах мощности – 184 или 245 л.с. У этого двигателя после 150 тысяч км пробега изнашивается цепь масляного насоса. О необходимости замены подскажет гул при увеличении оборотов двигателя. Если проблему запустить, можно прикончить турбину.

Дизельных версий на рынке больше. Дизельный двигатель B47 унаследовал болячку предшественника – износ цепи ГРМ, которая, к тому же, расположена на задней стенке блока, что усложняет ее замену.

При этом даже после пробега в 150 000 км салон выглядит вполне прилично. Цепная раздаточная коробка, в целом, довольно надежна, но требует регулярной замены масла (каждые 50 000 км).

Также 8-диапазонный автомат ZF требует замены масла каждые 60 000 км. Если этого не делать, первым выходит из строя гидротрансформатор. Поэтому перед покупкой желательно проверить наличие рывков при переключении передач.

У автомобилей с люком на крыше стоит проверить его работоспособность, так как из-за поломок пластиковых защелок могут возникнуть проблемы с механизмом.

Эксперт назвал еще 3 неплохие модели с пробегом, которые можно найти за 2,5 млн рублей, подробнее о них тут.