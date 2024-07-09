Организацией движения теперь займутся регионы

Регионы будут самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы дорожного движения

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который позволяет регионам самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы дорожного движения.

Информация об этом документе размещена на официальном сайте опубликования правовых актов.

Согласно закону, органы местного самоуправления обязаны создавать комплексные схемы организации дорожного движения для своих муниципалитетов, вносить в них изменения и утверждать их. В тексте закона также указано, что органы МСУ могут устанавливать схемы движения для дорог местного значения и других автодорог в пределах муниципальных границ.

Передача Минтрансом полномочий по разработке, согласованию и утверждению документации по организации дорожного движения регионам позволит учитывать региональные особенности и быстрее реализовывать мероприятия в этой сфере. Минтранс будет устанавливать требования к составу и содержанию данной документации, а также потребуется ее согласование с МВД.

Кроме того, законом определяется, что в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также на федеральной территории «Сириус» могут выделяться парковки для электромобилей и гибридов — в том числе оборудованные зарядными устройствами.

В России разработали новую систему, позволяющую водителям выбирать оптимальную скорость, чтобы проезжать все перекрестки на маршруте без остановок. Внедрение этой системы увеличит пропускную способность перекрестков на 10-30%.

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Источник: РИА Новости