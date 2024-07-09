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Организацией движения теперь займутся регионы

Регионы будут самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы дорожного движения

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который позволяет регионам самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы дорожного движения.

Информация об этом документе размещена на официальном сайте опубликования правовых актов.

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Согласно закону, органы местного самоуправления обязаны создавать комплексные схемы организации дорожного движения для своих муниципалитетов, вносить в них изменения и утверждать их. В тексте закона также указано, что органы МСУ могут устанавливать схемы движения для дорог местного значения и других автодорог в пределах муниципальных границ.

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Передача Минтрансом полномочий по разработке, согласованию и утверждению документации по организации дорожного движения регионам позволит учитывать региональные особенности и быстрее реализовывать мероприятия в этой сфере. Минтранс будет устанавливать требования к составу и содержанию данной документации, а также потребуется ее согласование с МВД.

Кроме того, законом определяется, что в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также на федеральной территории «Сириус» могут выделяться парковки для электромобилей и гибридов — в том числе оборудованные зарядными устройствами.

В России разработали новую систему, позволяющую водителям выбирать оптимальную скорость, чтобы проезжать все перекрестки на маршруте без остановок. Внедрение этой системы увеличит пропускную способность перекрестков на 10-30%.

Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Фото:Wikimedia
09.07.2024
Фото:Wikimedia
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