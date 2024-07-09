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«За рулем» раскрыл, зачем повышать температуру...

Сделайте так, и руль больше не будет нагреваться на жаре!

Эксперт «За рулем» раскрыл, зачем опытные водители поворачивают руль на стоянке

Подъезжаешь к супермаркету, а парковка залита жарким золотом, до ближайшей тени – миллион миль или около того. В такой ситуации за это лето не раз и не два окажется каждый из нас.

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Рассказывая о том, как сделать так, чтобы меньше разогревался салон, эксперт «За рулем» раскрыл лайфхак, о котором вы обязательно подумаете: «И почему я не допер до этого сам?»

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Во-первых, во время стоянки поверните рулевое колесо на 180 градусов так, чтобы на солнце осталась нижняя часть руля. Места хвата останутся в тени передней панели. Тогда в начале движения вы не будете обжигать руки.

Во-вторых, используйте белый чехол или накидку хотя бы на водительское сиденье. В-третьих, проверьте работоспособность и эффективность кондиционера, замените салонный воздушный фильтр и проведите антибактериальную обработку всех воздуховодов устройства.

Разумеется, есть еще «в-четвертых», «в-пятых» и еще несколько пунктов. Применяя их все, вы не слишком накалите внутренний мир своей красотки, охладите его за считаные минуты – и будете наслаждаться дальнейшей поездкой. И то содержимое супермаркетных пакетов, которому не следует нагреваться, сохранит живительную прохладу аккурат до вашего приезда домой.

Больше советов о том, как не допустить перегрева салона авто и о том, как быстро его охладить – в статье «За рулем».

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Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / gpointstudio и «За рулем»
Количество просмотров 1
09.07.2024
Фото:freepik / gpointstudio и «За рулем»
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