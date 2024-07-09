Этот способ позволит забыть о кондиционерной простуде в авто

«За рулем» раскрыл, зачем повышать температуру воздуха в салоне перед остановкой

Кондиционерная простуда – одно из самых распространенных летних заболеваний. И особенно – у автомобилистов. Как уберечься от насморка и кашля, используя автомобильный «кондей» или «климат», подробно рассказал в своей статье эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Один из важных моментов, которые он приводит, – умение снижать температуру плавно, изначально выставив ее лишь немногим ниже, чем на улице, и только потом охлаждая салон и собственный организм более серьезно. У этого скилла есть и продолжение, которое позволит еще лучше сохранить собственное здоровье.

Мнение специалиста

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Незадолго до окончания поездки вновь повысьте температуру воздуха в салоне. Так, чтобы она отличалась от уличной на 3-5 градусов.

Перепад в 10 и более градусов – стресс для организма. Особенно это вредно для сердца и сосудов, которые не успевают приспособиться к смене температур.

Возможные последствия — головная боль, «ватные» ноги, тошнота и даже обморок.

Более подробно о том, как не допустить мелких или крупных неприятностей при пользовании автомобильным кондиционером, рассказывает статья «За рулем»!