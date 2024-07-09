В жаркую погоду нужно следить за уровнем этой жидкости — совет эксперта

Эксперт Хайцеэр объяснил, как уровень антифриза влияет на работу мотора в жару

Во время жаркой погоды автовладельцам нужно с особой тщательностью следить за уровнем антифриза и состоянием кондиционера. Об этом рассказала вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

По сведениям синоптиков, в период с 9 по 14 июля в Москве ожидается температура на уровне +30°C. А в ближайшие выходные столбики термометра могут достигнуть отметки в 33 градуса. Хайцеэр подчеркивает, что в условиях аномальной жары обязательно перед поездкой на автомобиле нужно проверить уровень антифриза и позаботиться о чистоте радиатора.

« Если в авто есть кондиционер и климат-контроль, нужно обязательно проверять их исправность: фреон должен быть заправлен, также нигде не должно быть протечек . Если в жару не хватает антифриза, может произойти какая-то протечка, машина перегреется и есть большой риск поломки», – констатирует вице-президент НАС .

Чтобы защитить от перегрева салон автомобиля, можно установить на лобовое стекло специальный отражающий экран. Допускается тонировка стекол, но только в разрешенных законом пределах, указал Хайцеэр. А парковаться в дневное время лучше в тени, подчеркнул эксперт. Он советует перед поездкой включать систему охлаждения на 1,5-2 минуты. Разница между внутренней и уличной температурой не должна быть критичной во избежание простуды, подытожил Хайцеэр.

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Источник: Москва24