В Госдуме одобрили ежегодную индексацию акцизов на автомобили и бензин

Госдума РФ приняла проект закона об индексации акцизов на автомобили и мотоциклы

Госдума РФ приняла законопроект, а рамках которого планируется ежегодная индексация на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо на ближайшие три года. Документ принят во втором чтении, третье чтение запланировано на 10 июля текущего года.

Изменения были рассмотрены депутатами в рамках соответствующих поправок в Налоговый кодекс с целью усовершенствования налоговой системы РФ.

Ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса на 2025 год составит 15 755 рублей за тонну, на 2026 год – 16 385 рублей, на 2027 год – 17 040 рублей; на бензин более низкого класса – 16 185 рублей, 16 832 рубля и 17 505 рублей соответственно; на дизельное топливо - 10 915 рублей, 11 352 рубля и 11 806 рублей.

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей составят на 2025 год 6940 рублей за тонну, на 2026 год – 7218 рублей, на 2027 год – 7507 рублей.

Для мотоциклов с мощностью двигателя свыше 150 л.с. акциз в 2025 году составит 583 рубля за лошадиную силу, в 2026 году – 606 рублей, в 2027 году - 630 рублей.

Для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 90 л.с. и до 150 л.с. включительно акциз на 2025 год составит 61 рубль за л.с., на 2026 год – 63 рубля, на 2027 год – 66 рублей; до 200 л.с. включительно – 583 рубля, 606 рублей и 630 рублей соответственно; до 300 л.с. включительно – 955 рублей, 993 рубля и 1033 рубля; до 400 л.с. – 1628 рублей, 1693 рубля и 1761 рубль; до 500 л.с. сил включительно – 1685 рублей, 1752 рубля и 1822 рубля.

Для более мощных автомобилей акциз составит 1740 рублей, 1810 рублей и 1882 рубля соответственно.

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Источник: ria.ru