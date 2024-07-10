Муж с женой стали жертвами массовой аварии в Иркутской области

Супруги из Воронежской области погибли в ДТП с грузовиками по дороге на Байкал

Жертвами массовой аварии в Тулунском районе Иркутской области стали муж с женой из Воронежской области. ДТП произошло во вторник вечером на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Уточняется, что в начале восьмого недалеко от деревни Будагово тягач Dongfeng GX выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Sitrak, MAN и Волга.

Водитель легковой машины и его супруга погибли. По данным ГИБДД, муж и жена ехали на озеро Байкал из европейской части России.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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Источник: ГИБДД Иркутской области