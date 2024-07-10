#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Для снижения аварийности: всех электросамокатчиков поставят на учет
10 июля
Для снижения аварийности: всех электросамокатчиков поставят на учет
Депутаты Госдумы разрабатывают проект закона по...
Mercedes-Benz AMG GT
10 июля
Дилеры привезли в Россию суперкар Mercedes-Benz AMG GT
В РФ начались продажи Mercedes-Benz AMG GT...
В маркетплейсе раскрыли, на чем зарабатывают дилеры
10 июля
В маркетплейсе раскрыли, на чем зарабатывают дилеры
Авто.ру Бизнес: наибольший доход дилерам...

Муж с женой стали жертвами массовой аварии в Иркутской области

Супруги из Воронежской области погибли в ДТП с грузовиками по дороге на Байкал

Жертвами массовой аварии в Тулунском районе Иркутской области стали муж с женой из Воронежской области. ДТП произошло во вторник вечером на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Уточняется, что в начале восьмого недалеко от деревни Будагово тягач Dongfeng GX выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Sitrak, MAN и Волга.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

Водитель легковой машины и его супруга погибли. По данным ГИБДД, муж и жена ехали на озеро Байкал из европейской части России.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

Источник: ГИБДД Иркутской области

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
10.07.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0