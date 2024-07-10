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BMW отзовет почти 400 тыс. автомобилей из-за опасного дефекта

BMW отзовет в США почти 400 тыс. машин из-за угрозы взрыва подушек безопасности

Компания BMW отзывает более 390 тыс. автомобилей в США из-за неисправных надувных подушек безопасности. Регулятор автомобильной безопасности США сообщил, что взрыв газогенератора может привести к попаданию острых металлических фрагментов в водителя или пассажиров машины, что потенциально может привести к смертельным травмам.

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Дефектные подушки безопасности фирмы Takata были выявлены на 100 млн машин. Корпус газогенератора со временем покрывается трещинами. Из-за этого при ДТП подушка может выбросить в салон машины много металлических осколков. Из-за масштабной отзывной кампании фирма Takata обанкротилась.

С 2009 года в мире зафиксировано свыше 30 смертельных случаев, вызванных дефектными подушками этой компании.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

Источник: Reuters

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
10.07.2024
Фото:Unsplash
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