Полиция раскрыла заговор о шантаже семьи Михаэля Шумахера на сумму 15 млн евро

У семьи автогонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера шантажом вымогали 15 млн евро

Семью легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера шантажировали с целью получения выкупа в размере 15 млн евро (примерно 1,4 млрд рублей по текущему курсу) за 1500 файлов, содержащих приватную информацию. Об этом пишут зарубежные таблоиды.

По информации СМИ, мошенники получили доступ к двум жестким дискам с приватными материалами. На прошлой неделе был арестован бывший охранник семьи Шумахеров Маркус Ф., который с большой долей вероятности был организатором шантажа. Несмотря на наличие судимости в прошлом, семья автогонщика наняла его на работу пять лет назад.

По версии следствия, после увольнения в начале 2021 года Маркус Ф. похитил порядка 1500 приватных файлов семьи спортсмена. Речь идет о жестком диске с примерно 500 изображениями. Также файл содержал информацию о медицинских препаратах, которые принимает Шумахер, и его медицинскую карту. Все файлы были записаны после трагедии с великим гонщиком в декабре 2013 года, когда в результате падения на горнолыжном курорте он получил тяжелейшие травмы.

У Маркуса Ф. был подельник Йилмаз Т. из Вупперталя – именно он шантажировал семью, угрожая публикацией похищенных файлов в случае отказа. Экс-охранник обещал ему более миллиона евро в случае, если родственники Шумахера выплатят деньги.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: gpfans.com